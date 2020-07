Inter stoomt Romelu Lukaku klaar voor topper op zondag

Geen groepstraining voor Romelu Lukaku dinsdag. Volgens Sky Italia trainde de Rode Duivel apart bij Internazionale. Trainer Antonio Conte wil geen risico’s nemen met zijn topschutter.

Lukaku zou sukkelen met een spierprobleem en daarom niet geriskeerd worden voor de wedstrijd van donderdag op bezoek bij hekkensluiter SPAL. Conte wil zijn spits, die al 20 keer scoorde dit seizoen, fit hebben voor het bezoek aan AS Roma komende zondag.

De Nerazzurri staat met nog zes wedstrijden te spelen tweede in de Serie A met 68 punten. Ze tellen er acht minder dan leider Juventus. Lazio (68) en Atalanta (67) zitten Inter op de hielen. Roma (54) is met Napoli (52) en Milan (50) in strijd om plek vijf.