De droomjob in het voetbal blijkt te bestaan nadat liefst 142 kandidaten hun cv sturen: “Wie leidt ons naar de top van de Everest?”

De Engelse voetbalbond werd de voorbije weken overladen met mails. Liefst 142 mensen stelden zich namelijk kandidaat voor de job van bondscoach van het Engelse vrouwenteam.

Phil Neville liet eind april weten dat hij stopt als bondscoach van de ‘Lionesses’ wanneer zijn contact in juli 2021 afloopt. De voormalig Manchester United-speler leidde het team naar het WK, waar Engeland in de halve finales met 2-1 verloor van de latere wereldkampioen Amerika. De Engelse vrouwen verloren uiteindelijk ook de strijd om het brons, waarna Neville onder vuur kwam te liggen door de ‘kleine finale’ een “nutteloze wedstrijd” te noemen.

Na enkele nederlagen begin dit jaar liet Neville weten dat hij ermee kapt. Omdat het EK in Engeland met een jaar werd uitgesteld is de voetbalbond dus op zoek naar een bondscoach die de ‘Lionesses’ naar de olympische (2021) en Europese titel (2022) kan leiden. En een jaar later willen de Engelsen ook oogsten op het WK.

Foto: USA TODAY Sports

De top van de Everest

Liefst 142 kandidaten stuurden tot eind juni hun cv in en volgens de bond voldeed “meer dan de helft” aan de gevraagde criteria.

“We hebben een ongelooflijke respons gekregen”, aldus Baroness Campbell, die het Engelse vrouwenvoetbal in goede banen leidt. “Ik oordeel niet over het verleden, het is eerder van: wie heeft de capaciteiten om ons naar de top van de Everest te leiden? We zitten in het hoogste kamp, maar hoe bereiken we de top? Dat is mijn job, om die persoon voor onze speelsters te vinden. Ze verdienen het beste en dat wil ik hen geven.”

De favoriet om Neville op te volgen, is Jill Ellis. Zij leidde de VS naar wereldtitels in 2015 en 2019. Maar ook Emma Hayes (Chelsea), Nick Cushing (ex-Man City) en Casey Stoney (Man United) zouden sterke kandidaten zijn.