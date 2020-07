Groei van wereldbevolking lijkt eerder dan verwacht te stoppen en dat kan grote gevolgen hebben

De groei van de wereldbevolking kan halfweg deze eeuw al gestopt zijn. Dat is vroeger dan aanvankelijk werd aangenomen. Tegen 2100 zullen al 183 van de 195 landen een geboortecijfer hebben dat onder het vervangingsniveau van 2 ligt. Dat blijkt uit een nieuwe studie gepubliceerd in The Lancet.

De cijfers zijn opvallend omdat ze een pak lager uitvallen dan de geldende VN-projecties. Volgens die prognoses zouden er tegen 2100 net geen 11 miljard mensen op onze aardbol rondlopen. De nieuwe studie voorspelt “slechts” 8,8 miljard. Ter vergelijking: nu zijn we met bijna 7,8 miljard. De piek zou zich voordoen in 2064, met 9,7 miljard mensen. Ten laatste tegen dan zal de wereldbevolking opnieuw krimpen. Dit heeft ernstige gevolgen. Zo zullen 23 landen – waaronder Japan, Spanje, Italië en Thailand – hun totale bevolking met meer dan de helft zien afnemen.

De voornaamste verklaring voor deze terugval is forse daling van het geboortecijfer. Deze trend zal zich ook doorzetten in ontwikkelingslanden, naarmate de bevolking betere toegang tot gezondheidszorg en contraceptie krijgt. De studie waarschuwt dat er zonder migratie gigantische geopolitieke en economische verschuivingen op til zijn. Vooral in China en India zou de vergrijzende populatie een rem op de economische groei kunnen zijn.