De “ICT-paus van de regering” over fiasco met contact tracing: “Geloof me, het gaat hier over een klein wonder”

Eind augustus komt er een gloednieuw systeem voor de compleet vierkant lopende contactopsporing. “Ja, dat werkt vandaag niet helemaal perfect. We moesten het dan ook in 2,5 week bouwen”, zegt een strijdvaardige Frank Robben, het ICT-opperhoofd van de federale overheid. Hij waarschuwt tegelijk voor te hoge verwachtingen bij het nieuwe systeem: “Alles staat of valt bij de bereidheid van mensen om ons de nodige informatie te geven.”