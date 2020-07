Verrassende toptransfer op til? “Manchester City lonkt naar Jan Vertonghen”

Maakt Jan Vertonghen op zijn 33ste nog een toptransfer? Het zou zomaar kunnen, want Inter en AS Roma toonden al interesse en volgens The Telegraph staat hij nu ook op de lijst van Manchester City. City wil zich achterin – de achilleshiel – opnieuw versterken en heeft enkele dure targets. Het feit dat de Rode Duivel een vrije speler is – of toch over enkele weken, als zijn contract bij Tottenham afloopt –, maakt van hem een opportuniteit.