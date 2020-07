AA Gent laat beoogde Oezbeekse spits Eldor Shomurodov niet los en verhoogt bod

AA Gent blijft mikken op Eldor Shomurodov. Lokale media melden dat de Buffalo’s een verbeterd bod van zes miljoen euro willen uitbrengen op de Rostov-spits. Eerder boden ze al 5 miljoen euro voor de 25-jarige aanvaller, maar Rostov zou het dubbele vragen voor de Oezbeek, die dit seizoen elf maal raak trof in de Russische eerste klasse. Het is dus maar afwachten of dit nieuw bod warm ontvangen zal worden.