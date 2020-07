Doelpuntenmachine van Atalanta blijft op volle toeren draaien: Malinovskyi trapt de netten opnieuw bijna aan flarden

PSG, opgelet. De Franse landskampioen moet in augustus voorbij Atalanta om de halve finales van de Champions League te bereiken. En laat die ploeg nu net in supervorm zijn.

Timothy Castagne en co kregen dinsdagavond rode lantaarn Brescia over de vloer in Bergamo. Atalanta pakte sinds de herstart van de Serie A 19 op 21. Enkel koploper Juventus kon ‘La Dea’ op een gelijkspel houden dankzij twee strafschopdoelpunten. Atalanta zette zo zelfs druk op Lazio en Inter, de twee dichtste achtervolgers van Juve in de titelrace.

Dinsdag tegen Brescia ging Atalanta gewoon door op zijn elan. En dat zonder vaste waarden Josip Ilicic (geblesseerd), Papu Gomez (bank) en Luis Muriel (hoofd gestoten aan z’n zwembad). Mario Pasalic opende al na twee minuten de score. Brescia maakte dan gelijk via Ernesto Torregrossa, maar vervolgens scoorden de troepen van trainer Gian Piero Gasperini drie keer op amper vijf minuten tijd via Marten de Roon, Ruslan Malinovskyi en Duvan Zapata.

GOAL | Wat een HEERLIJKE goal van Marten de Roon! 🤩🔥



GOOOAL | Ruslan Malinovsky trapt de bal staalhard tegen het net! 💣💥



De tweede helft was nog geen kwartier onderweg of Pasalic had er alweer twee in het netje gelegd. Goed voor een hattrick voor de middenvelder die overkwam van Chelsea. Malinovskyi tekende voor zijn tweede assist van de avond bij de 5-1 van de Kroaat.

Atalanta won uiteindelijk met 6-2 en zit nu aan 93 doelpunten in de Serie A. Dan komen Lazio en Inter met… 68 doelpunten. Castagne en co springen weer naar de tweede plek, met 70 punten. Al spelen hun twee grootste concurrenten later deze week nog, net als leider Juventus.

👀 - Most goals in the top five European leagues this campaign



💯 - FC Bayern München

93 - @Atalanta_BC (+6) #GoAtalantaGo #AtalantaBrescia — Gracenote Live (@GracenoteLive) July 14, 2020