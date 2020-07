Trump ondertekent wet voor sancties tegen China bij schendingen in Hongkong

De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag aangekondigd dat hij een wet heeft ondertekend die voorziet in sancties tegen Chinezen die mensenrechtenschendingen begaan in Hongkong. Ook kondigde hij aan dat de VS een einde maken aan de speciale handelsstatus van Hongkong.

De VS reageren zo op de snelle inwerkingtreding van de controversiële veiligheidswet in Hongkong. De nieuwe wet vervangt de onafhankelijke justitie in Hongkong door het systeem dat op het Chinese vasteland gebruikt wordt. De wet omschrijft in vage termen allerlei handelingen die Peking interpreteert als steun voor terreur.

“Vandaag heb ik een wet ondertekend die ervoor zorgt dat China verantwoording aflegt voor de onderdrukking van het volk in Hongkong”, aldus de president tijdens een persconferentie. De wet inzake de autonomie van Hongkong, die door het Congres unaniem werd goedgekeurd, “geeft aan mijn administratie nieuwe machtige instrumenten om individuen en entiteiten die betrokken zijn bij de onderdrukking van de vrijheden in Hongkong, verantwoording te laten afleggen”, aldus de president.

“Concurrent verloren”

Daarnaast zei Trump dat hij een decreet had ondertekend dat een einde maakt aan de voorkeursbehandeling van Hongkong. “Hongkong zal zoals China worden behandeld: geen speciale privileges, geen speciale behandeling op economisch vlak en geen export van gevoelige technologieën.”

Volgens de president heeft de Chinese controle op Hongkong een einde gemaakt aan de economische macht van het territorium. “We zijn een grote concurrent verloren”, zei hij. Ook denkt hij dat veel mensen zullen vertrekken uit Hongkong nu hun vrijheden van hen zijn afgenomen.