Tweede golf in Verenigd Koninkrijk zou kunnen leiden tot 120.000 overlijdens

Indien er deze winter een tweede coronagolf zou komen, riskeren binnen een “redelijk worstcasescenario” tot 120.000 mensen te overlijden in de Britse ziekenhuizen indien er geen degelijke voorbereidingen worden getroffen. Dat blijkt uit een studie van de Academie voor Medische Wetenschappen die dinsdag wordt gepubliceerd.

“Het gaat niet om een voorspelling, maar om een mogelijkheid”, aldus professor Stephen Holgate, die de coördinatie van de studie op zich nam. Die werd uitgevoerd door 37 experts op vraag van de Britse overheid.

Volgens het rapport is een “intense voorbereiding” vanaf nu nodig om het risico te verminderen dat de nationale gezondheidsdienst NHS deze winter overspoeld wordt.

Piek in januari en februari

Hoewel er helemaal geen zekerheid is over hoe de situatie zal evalueren, stellen de experts wel dat de Britten zich moeten voorbereiden op een worstcasescenario, waarbij het reproductiegetal vanaf september weer zou stijgen tot 1,7. Vandaag ligt dat cijfer, dat aangeeft hoeveel mensen een besmette persoon gemiddeld besmet, nog tussen 0,7 en 0,9 in het VK.

Dergelijke modellen voorspellen een piek van overlijdens en ziekenhuisopnames in januari en februari 2021, die gelijkaardig is of erger dan die van de eerste golf. Een tweede golf zou ook samenvallen met andere seizoensziektes.

Tussen september 2020 en juni 2021 zouden volgens de studie tot 119.900 mensen door het virus kunnen sterven. Tot vandaag kwamen in het land al bijna 45.000 mensen om het leven door Covid-19.

Informatiecampagne

De modellen houden geen rekening met maatregelen van de overheid om het aantal besmettingen te beperken, noch met het toedienen van dexamethasone, een steroïde die de mortaliteit bij de zwaarst zieken vermindert.

De experts roepen dan ook op om een informatiecampagne op poten te zetten voor het volk en ook specifieke raadgevingen voor de meest kwetsbare personen. Daarnaast roepen ze op om de testcapaciteit te vergroten en om risicopatiënten zeker te vaccineren tegen de griep.