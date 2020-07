Trumps voormalige minister van Justitie Jeff Sessions mag niet terugkeren naar Senaat

Jeff Sessions, de voormalige minister van Justitie van president Donald Trump, heeft dinsdag zijn voorverkiezing verloren om de Republikeinse kandidaat-senator voor Alabama te worden. Hij keert dus niet terug naar de Senaat.

Foto: AP

Volgens de Amerikaanse media haalt Sessions het niet van footballcoach Tommy Tuberville. Volgens persagentschap Associated Press heeft Tuberville zo’n 63 procent van de stemmen, tegenover 37 procent voor Sessions.

“Hij liet ons in de steek”

Sessions moest het in zijn voorverkiezing indirect ook opnemen tegen Donald Trump, die zijn steun had uitgesproken voor Tuberville. Hij noemde hem een “echte leider die MAGA/KAG (Make America Great Again/Keep America Great, Trumps verkiezingscampagnes nvdr.) of ons land nooit in de steek zal laten”. Afgelopen weekend noemde Trump Sessions ook een “ramp, die ons allemaal in de steek heeft gelaten”. “We willen hem niet terug in Washington”, klinkt het.

Sessions was de eerste senator die zich bij de vorige presidentsverkiezingen achter Trump schaarde en hij werd beloond door aangeduid te worden als minister van Justitie. Hij verloor Trumps steun echter toen hij besliste om zichzelf te wraken in het Rusland-onderzoek, omdat hij had gelogen over contact met Russen tijdens de campagne. In november 2018 diende hij op vraag van Trump zijn ontslag in.

Eerste nederlaag in 30 jaar

Volgens nieuwswebsite The Hill leed Sessions dinsdag voor het eerst in zijn meer dan 30 jaar lange politieke carrière een verkiezingsnederlaag. Sessions zat meer dan 20 jaar in de Senaat en hoopte zijn eigen zetel te kunnen heroveren die hij in 2016 afgaf om minister te worden.

Tuberville neemt het in november op tegen de huidige Democratische senator Doug Jones, die in 2018 verrassend won in de staat waar de Republikeinen normaal gezien de bovenhand hebben.

Wow, just called! @TTuberville - Tommy Tuberville WON big against Jeff Sessions. Will be a GREAT Senator for the incredible people of Alabama. @DougJones is a terrible Senator who is just a Super Liberal puppet for Schumer & Pelosi. Represents Alabama poorly. On to November 3rd. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 15, 2020