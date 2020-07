Duitse speurders willen onderzoek naar Maddie McCann niet oneindig laten aanslepen

De Duitse politie is niet van plan het onderzoek naar Christian Brückner en de verdwijning van de Britse peuter Maddie McCann oneindig te laten aanslepen. Meer dan enkele maanden zal het niet duren voor beslist wordt of de hoofdverdachte iets ten laste gelegd wordt, melden bronnen woensdag aan The sun.

Enkele maanden geleden pakte de Duitse politie uit met het grote nieuws dat een verdachte geïdentificeerd was voor de moord op Maddie McCann. De speurders gaven toen ook mee dat zij concreet bewijs hebben dat de peuter, die in 2007 op 3-jarige leeftijd verdween in het Portugese Praia da Luz tijdens een vakantie met haar ouders, niet meer leeft.

Foto: BILD

Die verdachte is Christian Brückner (43), een Duitser die al in de gevangenis zat voor drugsfeiten en al meermaals in opspraak kwam voor zedenfeiten. Bovendien woonde hij ten tijde van de verdwijning vlakbij de Portugese badplaats. Sindsdien zit hij nog altijd vast, maar in Duitsland is de vrees groot dat hij een van de komende dagen zal vrijkomen. Donderdag verschijnen zijn advocaten voor het Europees Hof van Justitie om zijn veroordeling voor 7 jaar voor een verkrachtingszaak uit 2005 aan te vechten. Als hun beroep tegen die straf gegrond wordt bevonden, kan hij veel eerder dan verwacht weer een vrij man zijn.

“Natuurlijk hebben we het liefst dat de verdachte opgesloten blijft”, zegt hoofdaanklager Hans Christian Wolters in The sun. “Dat geeft ons veel bijkomende informatie uit verhoren. Maar we zijn niet van plan om dit oneindig te laten aanslepen. We zullen op een bepaald moment een lijn trekken en daar naartoe werken.”

Een bron dichtbij het onderzoek zegt in dezelfde krant dat de vrees groot is dat hij in geval van vrijspraak spoorloos zal verdwijnen en de hele zaak niet meer vooruit geraakt.