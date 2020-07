Plofkraak bij Bpost in Stabroek

Stabroek - De Abtsdreef in Stabroek is afgesloten door de politie na een plofkraak in het kantoor van Bpost. Ontmijningsdienst Dovo en het gerechtelijk labo zijn ter plaatse voor onderzoek.

De plofkraak gebeurde afgelopen nacht rond iets voor 4 uur. De schade is groot en de daders zijn op de vlucht geslagen. Het is nog onduidelijk of zij iets buitgemaakt hebben.

Ontmijningsdienst Dovo is na het incident ter plaatse gekomen om vaststellingen te doen, net als het gerechtelijk labo en de federale gerechtelijke politie, die het onderzoek voert. De straat van het Bpost-kantoor is afgesloten.

Vorig jaar gebeurde in dezelfde straat al eens een plofkraak, maar dan bij een filiaal van BNP Paribas Fortis. Ook toen was er heel wat schade.