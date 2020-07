Populairste nieuwslezer van Fox News onder vuur: tekstschrijver neemt ontslag na racistisch incident, adverteerders haken af

Het wordt heet onder de voeten van het kijkcijferkanon van Fox News, nieuwslezer Tucker Carlson. De Amerikaan kondigde dinsdag plots aan een week met vakantie te gaan. “Die was al lang gepland”, zegt hij, maar volgens Amerikaanse media zijn een racistisch incident met zijn tekstschrijver en problemen met adverteerders de aanleiding.

Elke avond kijken 4,33 miljoen Amerikaans naar Tucker Carlson Tonight op Fox News. Het nieuwsprogramma wordt volledig gedragen door nieuwslezer Tucker Carlson (51), die al heel zijn carrière bekendstaat als een oerconservatief en niets liever doet dan hevig tekeergaan tegen alles wat progressief en links is.

Zo was hij de voorbije weken en maanden onder meer niet mals voor de Black lives matter-beweging en Democratische senator Tammy Duckworth. Die laatste verloor beide benen tijdens de oorlog in Irak, maar werd door Carlson “idioot” genoemd omdat ze zei open te staan voor het verwijderen van standbeelden van George Washington.

Tekstschrijver neemt ontslag

De kritiek op de uithalen van de man was de jongste weken gevoelig toegenomen. Vorige week kwam ook zijn tekstschrijver Blake Neff onder vuur te liggen toen CNN aan het licht bracht dat hij het was die op anonieme fora op het internet tal van racistische en seksistische meningen met de wereld deelde. Neff hield de eer aan zichzelf en stapte meteen op bij Fox News.

“Wat Blake daar anoniem geschreven heeft, was fout”, zei Carlson daar in de uitzending van maandag over. “We staan niet achter die woorden. Ze hebben niets te maken met onze show. Het is verkeerd om mensen aan te vallen voor kwaliteiten waar ze geen controle over hebben.” Hij zei nog dat Neff “geschokt” en “beschaamd” is na de onthullingen. “Hij heeft hier wel een heel hoge prijs voor betaald. We zijn allemaal mensen. Wie zegt heilig te zijn, die liegt.”

Visvakantie

Toch straalt het incident ook af op Carlson. Maandag waren al opmerkelijk minder grote adverteerders te zien tijdens het programma. Onder andere Disney was afgehaakt. Of het daarom is dat de presentator in die uitzending aankondigde dat hij er een week tussenuit gaat voor “een al lang geplande visvakantie”, is maar de vraag. Het is niet de eerste keer dat de presentator er in woelige tijden even tussenuit gaat.

Het is nu afwachten hoe Fox News zal reageren. De show van Carlson is het meest bekeken programma aller tijden, maar zonder de miljoenen van de adverteerders wordt het moeilijk om het te blijven verdedigen.