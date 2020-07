Autopsie bevestigt: ‘Glee’-ster Naya Rivera kwam om door verdrinking

De autopsie op het lichaam van Naya Rivera laat er geen twijfel over bestaan: de Amerikaanse actrice is overleden door verdrinking. De ster uit de populaire tv-serie Glee was vorige week verdwenen na een boottocht met haar zoontje.

“De resultaten van de autopsie wijzen op verdrinking”, staat te lezen in het persbericht van de wetsdokter. “En de staat van het lichaam komt overeen met het tijdstip waarop ze onder water is beland. Er zijn geen verwondingen of ziektebeelden gevonden.” Het ging om een ongeluk, wordt er nog aan toegevoegd, en er zijn geen indicaties dat alcohol of drugs een rol gespeeld hebben. “Het is niet moeilijk om vermoeid te geraken tijdens het zwemmen in een meer. Sterke stromingen en sterke wind kunnen zwemmers verrassen.”

De 33-jarige Naya Rivera verdween vorige week in Ventura County in Californië. Ze had op 9 juli een boot gehuurd om met haar zoontje van 4 te varen op Lake Piru. De jongen werd later die dag slapend aangetroffen in de boot door iemand van het verhuurbedrijf. Van de moeder was dan geen spoor meer. Volgens het zoontje had zij hem aan boord geduwd en is ze vervolgens kopje onder gegaan. Pas na zes dagen werd haar lichaam na een grootschalige zoekoperatie teruggevonden.

Rivera was bij het grote publiek vooral bekend van de populaire Amerikaanse musicalserie Glee, waarin zij in alle zes seizoenen te zien was als cheerleader Santana Lopez. De makers van de serie hebben een studiefonds opgericht voor het zoontje van de actrice.