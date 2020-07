Politiek machtsspel: Saudi’s willen Newcastle overnemen maar bannen Premier League van televisie

Inwoners van Saudi-Arabië kunnen niet langer wedstrijden van de Premier League volgen. Het land besloot BeIN Sport van de kabel te gooien. Vreemd want het land wil wel met Newcastle wel een club uit de Premier League.

Alles valt te herleiden tot een politiek conflict in het Midden-Oosten. BeIN Sport is in Qatarese handen en laat net dat land niet de beste vriendjes zijn met het Saudische buren. Volgens de Saudische overheid heeft BeIN Sport zijn dominante positie op de markt misbruikt en moet het daarom van de kabel verdwijnen.

Tegelijk heeft de Saudische overheid via een investeringsfonds een bod van van 330 miljoen euro gedaan op Newcastle United, een club uit de Premier League. Advocaten van de Premier League zijn al enkele weken bezig de deal te onderzoeken en zelfs de hulp van de Britse overheid is ingeroepen. Zij moeten onderzoeken of de Saudi’s zich schuldig maken aan piraterij door op illegale wijze het bekijken van wedstrijden uit de Premier League mogelijk te maken. BeIN Sport heeft de licentie voor het Midden-Oosten en betaalde 440 miljoen euro voor een deal van drie jaar. De Saudische overheid zou intussen beloofd hebben de piraterij aan te pakken maar wil tegelijk ook zelf een sportzender oprichten en onderhandelen over de tv-rechten van de Premier League.

De overname van Newcastle is intussen nog steeds niet afgerond en stuit binnen het VK op groeiend verzet.