Ruth Bader Ginsburg opnieuw opgenomen in ziekenhuis

Ruth Bader Ginsburg is opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. De 87-jarige rechter aan het Amerikaans Hooggerechtshof heeft een operatie ondergaan om een galwegstent schoon te maken, meldt een woordvoerder van het Hooggerechtshof.

Ginsburg was dinsdag naar het ziekenhuis in Baltimore gebracht omdat ze koorts ontwikkelde en hevig beefde. Het probleem bleek een galwegstent te zijn, die in augustus pas geplaatst was tijdens de behandeling van een kwaadaardige tumor op haar pancreas. Die werd dinsdag tijdens een operatie schoongemaakt.

“De rechter bekomt in alle rust en comfort en zal een paar dagen in het ziekenhuis blijven om intraveneus antibiotica toegediend te krijgen”, zegt een woordvoerder van het Hooggerechtshof.

RBG

Ginsburg is al sinds 1993 rechter bij de hoogste Amerikaanse rechtbank. Linkse Democratische kiezers zijn haar erg genegen omwille van haar liberale standpunten. Ginsburg was in de jaren zeventig namelijk een pionier van de strijd voor de emancipatie van vrouwen. Vandaag zit ze in kwesties zoals abortus en het homohuwelijk nog altijd op de lijn van de liberale jongeren.

De voorbije twee decennia heeft ‘RBG’ vier keer de strijd moeten aangaan met kanker. Ondanks die gezondheidsproblemen blijft ze haar functie als rechter uitoefenen. Aanstellingen bij het Amerikaanse Hooggerechtshof zijn voor het leven, en Ginsburg heeft gezegd geen plannen te hebben om met pensioen te gaan.