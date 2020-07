Coens (CD&V) optimistisch over toenadering van Magnette: “Interessante opening”

CD&V-voorzitter Joachim Coens is er ook voor gewonnen om de stemming over de nieuwe abortuswet uit te stellen en zo over de zomer heen te tillen. Dat zou een goede zaak zijn in het licht van de vorming van een nieuwe federale regering, na de toenadering van Paul Magnette (PS). “Een interessante opening”, noemt Coens dat woensdagochtend op Radio 1.

Het voorstel voor de nieuwe abortuswet is de voorbije dagen en weken het onderwerp van zware discussies tussen de politieke partijen. Het gaat om een versoepeling van de huidige wet, waardoor de termijn van abortus verlengd wordt tot 18 weken en de bedenktijd van vrouwen ingekort wordt. Abortus zou door de wet ook uit het strafrecht gehaald worden.

LEES OOK. Abortuswet dreigt nieuwe formatiepoging te doen uiteenspatten, maar wat ligt er op tafel en wat willen de partijen? (+)

Tot een stemming komt het allicht voor de vierde keer niet, bevestigt CD&V-voorzitter Joachim Coens (CD&V) woensdag op Radio 1. “De stemming is nog niet vermeden, maar ze staat ook nog niet op de agenda. We gaan alleszins proberen om het te laten uitstellen en het over de zomer heen te tillen. Dit is iets waar we in alle rust over moeten kunnen praten, en dat moet niet in de polarisering en urgentie van vandaag.”

Coens noemt de voorgestelde versoepeling van de wet andermaal “problematisch” en “niet in alle rapte af te handelen”. “Ik ben blij dat we hier en daar horen dat er ook bij andere partijen bedenkingen komen.”

Strategisch uitstel?

Maar of uitstel strategisch is om de gesprekken over een nieuwe federale regering niet in de weg te staan? “Dat weet ik niet”, zegt Coens. “Maar het zou in ieder geval niet goed zijn om dat in de huidige situatie te bespreken.”

Dat PS-voorzitter Paul Magnette de deur weer openzet om samen met N-VA in een regering te stappen, noemt de CD&V-voorzitter een goede zaak. “Ik denk dat het een positieve zaak is. We zijn begonnen met de drie voorzitters van de huidige regering om te kijken wat er mogelijk is op basis van de nota van Paul Magnette en Conner Rousseau.” De twee socialistische voorzitters zeiden dat er geen meerderheid mogelijk is met PS en N-VA, aldus Coens. “Als daar nu op teruggekomen wordt door de PS, dan vind ik dat een interessante opening.”

LEES OOK. Toch geen njet van Magnette: hoe PS al zijn kaarten op tafel gooide om een oppositiekuur te vermijden

Voor Coens is het belangrijk dat bijvoorbeeld ook de PS kan toetreden. De verantwoordelijkheid ligt bij de grootste Franstalige en Nederlandstalige partij, aldus de CD&V-voorzitter. Hij wil zo snel mogelijk weten hoe ernstig de opening van PS is. “Als ze erbij kan, des te beter, dan hebben we toch misschien tegen 21 juli (nationale feestdag, nvdr) een positie hoe het verder moet.”

De huidige regering heeft het vertrouwen tot eind september, daarna moet er een nieuwe situatie zijn, met een nieuwe regering met een meerderheid. Volgens Coens moet de organisatie en efficiëntie van de staat bijgesteld worden. Hij is “vragende partij voor een efficiënte overheid”, “met duidelijke afspraken over wie wat doet”. Magnette had het over eventuele gesprekken over een staatshervorming.