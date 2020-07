Amerikaanse Centrum voor Ziektecontrole: “Masker dragen kan pandemie op enkele weken tijd beëindigen”

Als iedereen meteen een masker begint te dragen, dan kan het coronavirus in enkele weken tijd onder controle gebracht worden. Dat heeft Robert Redfield, topman van het Amerikaanse Centrum voor Ziektecontrole en Preventie (CDC), dinsdag gezegd in een interview met de hoofdredacteur van het Journal of the American Medical Association. “Als we er iedereen toe kunnen brengen om nu meteen een masker te dragen, kan het virus in vier, zes of acht weken onder controle gebracht worden”, aldus Redfield.

Met meer dan 3,4 miljoen besmettingen en meer dan 136.000 overlijden zijn de Verenigde Staten met afstand het zwaarst getroffen door het coronavirus. Er is echter geen nationale mondmaskerplicht. In een persbericht, dinsdag, had het CDC al gezegd dat gezichtsbedekking een van de efficiëntste wapens is om de verspreiding van het virus te vertragen en te stoppen.

In het interview betreurde Redfield dat de mondmaskerkwestie een politiek vraagstuk geworden is. De Amerikaanse president Donald Trump en vicepresident Mike Pence noemde hij voorbeelden. “Vanuit hun situatie zouden ze natuurlijk makkelijk kunnen zeggen dat ze een mondmasker niet nodig hebben, omdat zij en hun entourage constant getest worden”, zei Redfield. Pas vorige zondag droeg Trump voor het eerst een masker in het openbaar. In eigen land kreeg hij de voorbije weken zware kritiek omdat hij zo lang weigerde een mondmasker te dragen. Hij zou zo een slecht voorbeeld geven.