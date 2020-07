Jeremy Perbet ruilt Charleroi definitief in voor OH Leuven

OH Leuven kan in zijn terugwedstrijd voor de promotiefinale tegen Beerschot rekenen op de Franse spits Jeremy Perbet. De aanvaller wordt definitief overgenomen van Sporting Charleroi, de club van wie OH Leuven hem vorig jaar huurde.

Dat is vooral goed nieuws voor OHL-coach Marc Brys. Aangezien OH Leuven voor zijn terugwedstrijd tegen Beerschot enkel beroep mag doen op spelers die vorig seizoen onder contract lagen, zag Brys zijn kern flink uitdunnen. Met de 35-jarige Perbet, tweevoudig topschutter in de Jupiler Pro League, krijgt Brys er een heleboel ervaring en offensieve stootkracht bij.