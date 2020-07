Het is nu officieel: Thibaut Courtois kan echt alles met een bal

Hoe bereidt Thibaut zich voor op de titelmatch van Real Madrid, morgenavond tegen Villareal? Door wat argeloos te jongleren aan de rand van het zwembad. En het is bij deze bewezen: de doelman van de Rode Duivels is met de voeten al even briljant als met de handen. Al kan hij het zelf amper geloven. Maar de beelden liegen niet.

Al wat Thibaut Courtois tegenwoordig aanraakt, verandert in goud. Sinds de coronabreak dendert Real doorheen de Spaanse competitie en het aandeel van Courtois in de hoogconjunctuur is enorm. Winnen de Madrilenen morgenavond van Villareal, dan is de Spaanse titel een feit.

Courtois leeft alvast zéér ontspannen naar de ontknoping van de Spaanse competitie toe. Zo liet hij zich, schijnbaar onbewust, filmen terwijl hij aan de rand van het zwembad de bal in de lucht probeert te houden. Met de voeten welteverstaan. Hoe het afloopt, moet u zelf maar zien.