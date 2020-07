Cleopatra-fan vindt ‘hoopgevende’ mummies in zoektocht naar graf Egyptische vorstin, maar is er wel een lichaam? “Hier gaan we weer”

De ontdekking van twee nieuwe mummies met bladgoud geeft Egyptologen nieuwe hoop: is dit dé sleutel tot de tombe van Cleopatra? Doctor Kathleen Martinez, die de mummies ontdekte, is er vrij zeker van. Al ruim 14 jaar is ze obsessief op zoek naar de tombe van de mythische Egyptische vorstin. Andere egyptologen zijn minder enthousiast. “Het is perfect mogelijk dat haar lichaam niet eens in een graf is begraven.”