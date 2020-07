Vlaamse export nam in april “nooit geziene” duik

Door de coronacrisis is de Vlaamse export in april 2008 teruggevallen met 27,7 procent tegenover april vorig jaar. De invoer verminderde met 31,5 procent. Flanders Investment & Trade (FIT) spreekt van een “nooit geziene daling”. “Deze neerwaartse cijfers deden zich nooit eerder voor, zelfs niet in de crisisjaren 2008-2009”.

De buitenlandse handel krijgt duidelijke klappen door het coronavirus. In maart 2020 was er al een eerste duidelijke terugval in de exportcijfers (-7,5 procent), maar in april was de impact nog groter. De export zakte naar 20,21 miljard euro of bijna 28 procent minder dan april vorig jaar. Voor de eerste vier maanden van 2020 samen komt de export uit op een daling van 8,3 procent tegenover de eerste vier maanden van 2019.

Met een daling van bijna 28 procent zit Vlaanderen in de Europese middenmoot. Zo kon Nederland de impact beperken tot 19 procent, maar in Duitsland (-31 procent), Frankrijk (-44 procent), Spanje (-39 procent) en Italië (-35 procent) viel de export nog sterker terug.

Ongemeen zwaar

Volgens Claire Tillekaerts, ceo van Flanders Investment & Trade, tonen de cijfers aan dat de coronacrisis “ongemeen zwaar inhakt” op de export, maar ook dat veel Vlaamse exporteurs operationeel bleven. “De exporteurs gaven blijk van initiatief, risico-appetijt en innovatieve mindset, eigenschappen die hen geen windeieren zullen leggen eens de wereldhandel terug aantrekt”, aldus Tillekaerts.

Uit de cijfers van FIT blijkt dat ruim de helft van het exportverlies gelinkt is aan de vier grootste exportmarkten: Duitsland, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Die vier landen zijn samen al goed voor een daling van 4 miljard euro tegenover dezelfde periode vorig jaar.

Brexit

Voor het Verenigd Koninkrijk loopt de terugval op tot 38 procent. FIT maakt van de woelige pre-brexitperiode gebruik om nog eens aan de alarmbel te trekken. “Halfweg tussen de uitstap van het VK uit de EU (31 januari 2020 en het einde van de overgangsperiode (31 december 2020) is het aftellen nu echt begonnen”, klinkt het. Tillekaerts: “Deal of no-deal, zaken doen met het VK verandert ingrijpend. Ik roep Vlaamse bedrijven ultiem op om hun voorbereiding niet langer uit te stellen.”

Nog een aantal uitvoercijfers springen in het oog. Zo halveerde de uitvoer naar Luxemburg en Israël. De uitvoer naar India zakte zelfs met 83 procent terug. Het land staat al jaren in de top 10 van Vlaamse uitvoerbestemmingen, maar in april zakte India terug naar plaats 32. De afzet van diamant viel daar quasi volledig weg (-99 procent).

Ook de Vlaamse import kreeg in april forse klappen. Vlaanderen importeerde in april 2020 voor 18,79 miljard euro, een daling met 31,5 procent tegenover april 2019. Ook dat is een terugval die groter is dan de crisisjaren 2008-2009. Voor de eerste vier maanden van 2020 samen is sprake van een terugval van 12 procent.