Hoeraberichten over coronavaccin uit VS, maar is het écht zo goed? En krijgen we het hier ook?

Jubelberichten uit de VS afgelopen nacht. Het biotechbedrijf Moderna start op 27 juli de finale fase van de klinische tests voor de ontwikkeling van een vaccin tegen het coronavirus. Het bedrijf hoopt eind dit jaar het vaccin al op de markt te kunnen brengen. Zal dat lukken? Wat doet het vaccin juist? En zullen we het vaccin in Europa ook krijgen? Belgische experts geven de antwoorden.