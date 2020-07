Peter De Roover (N-VA) reageert voorzichtig op opening van Magnette: “Maar goed dat noodzakelijke stap wordt gezet”

Kamerfractieleider Peter De Roover (N-VA) reageert voorzichtig op de opening die PS-voorzitter Paul Magnette heeft gemaakt over regeringsonderhandelingen. Al vindt hij het een goede zaak dat de Franstalige socialist twee noodzakelijke punten heeft aangesneden, namelijk dat er moet gepraat worden en dat de staatsstructuur aan een serieuze hervorming toe is.

De Roover wil bewust niet te veel reactie kwijt op de uitspraken van Magnette. “Met verklaringen aan de media zijn al meer kansen verknoeid dan gecreëerd.” Dat de PS-voorzitter bereid is aan tafel te gaan zitten met de N-VA, is op zich geen oplossing, maar wel een noodzakelijke stap om tot een oplossing te komen, aldus De Roover. Hij voegt er wel aan toe dat beide partijen maanden geleden al hadden kunnen gaan samenzitten over de inhoud.

De Kamerfractieleider stelt ook vast dat Magnette het over een staatshervorming had. “Ik denk dat de voorbije tijd niemand blind is geweest voor de bevestiging van onze analyse dat onze staatsstructuur slecht ineen zit. De coronacrisis heeft dat pijnlijk geïllustreerd. Misschien zijn er intussen nog een aantal ogen geopend.”

“De bereidheid om te gaan praten, is natuurlijk maar een begin”, blijft De Roover voorzichtig. Er zijn sinds de verkiezingen immers nog ‘openingetjes’ geweest, maar even vaak werd de deur dichtgeklapt.