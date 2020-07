Milan neemt Simon Kjaer definitief over van FC Sevilla

AC Milan neemt de Deense verdediger Simon Kjaer definitief over van het Spaanse FC Sevilla. De 31-jarige international, die al sinds januari op uitleenbasis in San Siro aan de slag is, ondertekende in Milaan een contract tot medio 2022.

Bij Milan is Kjaer ploegmakker van Alexis Saelemaekers. Ook onze landgenoot werd sinds vorige winter gehuurd, met optie tot aankoop. Die optie werd enkele weken geleden al gelicht bij Anderlecht, Saelemaekers tekende vervolgens tot juni 2024.

Simon Kjaer is de aanvoerder van de Deense nationale ploeg, komend jaar op het EK een van de tegenstanders van de Rode Duivels in de groepsfase. Voordat hij bij Milan terechtkwam, kwam hij in Italië al uit voor Palermo, AS Roma en Atalanta. (belga)