Vrouw gedood en twee anderen gewond bij steekpartij in Noorwegen: dader gevat

Een vrouw van in de vijftig is overleden en twee andere mensen zijn gewond geraakt na een reeks messteken te hebben gekregen in de Zuid-Noorse stad Sarpsborg in de vroege uren van woensdag. De dader, een 31-jarige Noor die al veroordeeld is geweest voor geweldsdelicten, is kort na de feiten bij hem thuis opgepakt. Dat heeft de lokale politie gemeld.