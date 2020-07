Barcelona kan voor duel met Osasuna weer rekenen op Frenkie de Jong

Barcelona kan voor het thuisduel van donderdag tegen Osasuna, op de 37ste en op een na laatste speeldag van de Spaanse Liga, opnieuw rekenen op Frenkie de Jong.

De Jong is hersteld van een kuitblessure en hervatte vorige week al de training. Zonder de Nederlander speelde Barcelona driemaal gelijk na de coronapauze. Real Madrid bleef de afgelopen weken zonder puntenverlies en heeft in de stand vier punten meer dan Barça. Het team van Thibaut Courtois en Eden Hazard kan donderdag de titel pakken als het Villarreal over de knie legt.

Barcelona sluit het seizoen in augustus af als de uitgestelde Champions League wordt beslist. (belga)