Duitse politie zoekt nog altijd vergeefs naar ‘Rambo van het Zwarte Woud’ en onderzoekt mogelijk manifest

Van de gewapende man die de Duitse politie al dagenlang in het Zwarte Woud zoekt, is nog steeds geen spoor. De politie onderzoekt nu een mogelijk manifest van de man.

Het is niet zeker of de tekst eigenlijk van de 31-jarige afkomstig is, zei politiewoordvoerder Yannik Hilger woensdag. De man wordt intussen de Rambo van het Zwarte Woud genoemd. Er is ook niet een eenduidige politiek boodschap uit af te leiden. Het is een van de vele aanwijzingen. De tekst bevestigt in de eerste plaats de voorliefde van de auteur voor het bos, zei Hilger. Eerder had de krant Bild over het manifest gerapporteerd, onder meer over de kritiek op de mechanisatie van het leven en het eenvoudige leven in het bos. Volgens berichten in de media was de tekst achtergelaten in een herberg of restaurant.

De politie heeft woensdag ook gezocht naar de voortvluchtige man. Op de achtergrond worden inmiddels veel maatregelen genomen, aldus Hilger. Preventieteams van de politie zijn in Oppenau (Baden-Württemberg) om de bewoners te adviseren over wat ze moeten doen. Er zijn ook speciale politieteams aanwezig.

Een 31-jarige Duitser zonder vaste verblijfplaats had zondagochtend tijdens een controle werden vier agenten bedreigd met een vuurwapen en dwong hen hun dienstpistolen af te geven. Vervolgens trok hij het bos in, waar hij blijkbaar goed de weg kent.