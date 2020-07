Wilrijks koppel doorverwezen naar rechter: “Als die bom was afgegaan, zag de internationale politiek er vandaag helemaal anders uit”

Wilrijk -

Volgens het federaal parket zit een Iraans-Belgisch koppel uit Wilrijk samen met een Iraanse topdiplomaat achter een nipt verijdelde terreuraanslag in de buurt van Parijs in 2018. Samen met nog een vierde verdachte moeten ze zich binnenkort verantwoorden voor de strafrechter. Het dossier wordt tot in de hoogste diplomatieke kringen met argusogen gevolgd. “De doorverwijzing bewijst dat Iran terroristen vermomd als diplomaten naar Europa stuurt om hier onschuldige mensen te doden.”