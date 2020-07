Toelatingsexamens arts en tandarts op 105 locaties

4.933 kandidaat-artsen en 1.163 kandidaat-tandartsen kunnen eind augustus toelatingsexamen afleggen op 23 (tandarts) of 105 (arts) locaties verspreid over Vlaanderen. De toelatingsexamens worden dit jaar voor het eerst digitaal afgenomen, met respect voor alle coronamaatregelen. “We maken gebruik van corona om het toelatingsexamen volledig te moderniseren”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.

Vlaanderen organiseert normaal gezien begin juli toelatingsexamens voor de opleidingen arts en tandarts. Duizenden jongeren zakken dan af naar de Heizel om samen het examen af te leggen. Maar door het coronavirus moest de Vlaamse overheid kiezen voor een andere aanpak. Er werd meteen ook gekozen voor een modernisering van de examens.

Middelbare scholen

De toelatingsexamens worden dit jaar digitaal en decentraal afgenomen. Het toelatingsexamen arts vindt op dinsdag 25 augustus plaats op 105 verschillende locaties verspreid over Vlaanderen: 102 (middelbare) scholen, Brussels Expo en 2 administratieve centra van de Vlaamse Overheid (het Dirk Boutsgebouw in Leuven en het Hendrik Consciencegebouw in Brussel). Het toelatingsexamen tandarts vindt op woensdag 26 augustus plaats op 23 locaties: 22 scholen en 1 administratief centrum (het Consciencegebouw). Het aantal deelnemers per locatie hangt af van de capaciteit van de gebouwen en varieert tussen 20 en 120 deelnemers.

Alle kandidaat-artsen en kandidaat-tandartsen hebben nu een bericht gekregen met de locatie van hun toelatingsexamen. De kandidaten kregen een locatie toegewezen in de nabijheid van hun woonplaats.

Er zijn dit jaar gevoelig minder kandidaten. Er zijn 4.933 inschrijvingen voor het examen arts (tegenover meer dan 6.000 kandidaten in 2019) en 1.163 inschrijvingen voor het examen tandarts (tegenover net geen 1.300 kandidaten in 2019). In een normaal jaar bestaat ongeveer een kwart van de kandidaten uit scholieren van het 5de middelbaar die al eens willen proeven van het toelatingsexamen in aanloop naar hun echte poging een jaar later. Minister Weyts had de vijfdejaars opgeroepen om dit jaar thuis te blijven en een online oefenexamen af te leggen, zodat de groepen in de examenlokalen kleiner kunnen blijven.

Vanaf 3 augustus is er een demo-examen beschikbaar met vragen uit de examens van voorbije jaren. Op die manier kunnen de deelnemers aan het examen al wennen aan de digitale omgeving van het vernieuwde toelatingsexamen.

Minister Weyts komt ook terug op de quota-discussie. Vlaanderen besliste eerder om meer kandidaat-(tand)artsen te laten starten aan de opleiding. Met die hogere quota wil Vlaanderen “anticiperen op de groeiende zorgnoden” en tegelijk “de historische achterstand van Vlaanderen afbouwen”.

Intussen blijft het wel wachten op een federaal Koninklijk Besluit dat de RIZIV-nummers vastlegt voor artsen en tandartsen die afstuderen in 2026. “Ik vraag de federale regering met aandrang om een beslissing te nemen”, zegt minister Weyts. “Het getreuzel zorgt voor onzekerheid en twijfel bij studenten die nu aan hun opleiding gaan beginnen.”