Pierre Van Damme: “Logisch om nog niet te versoepelen bij een actieve epidemie”

De beslissing van de Nationale Veiligheidsraad om voorlopig nog geen groen licht te geven voor bijkomende versoepelingen is een “logische keuze”. Dat laat epidemioloog Pierre Van Damme (Universiteit Antwerpen) woensdag weten in een reactie. “Met een reproductiegetal dat hoger ligt dan 1, hebben we weer te maken met een actieve epidemie.”

De Nationale Veiligheidsraad brengt voorlopig nog geen uitsluitsel over mogelijke verdere versoepelingen van de coronaregels vanaf 1 augustus. De beslissing daarover wordt uitgesteld tot volgende week donderdag.

“Het is een logische keuze om voorlopig nog geen versoepelingen aan te kondigen. Want de huidige situatie stemt tot nadenken, door het aantal gevallen dat blijft toenemen”, zo zegt Van Damme. De professor wijst er, net zoals premier Sophie Wilmès, op dat het reproductiegetal opnieuw hoger ligt dan 1. Dat betekent dat een geïnfecteerde persoon gemiddeld meer dan één andere persoon besmet. “We hebben opnieuw te maken met een actieve epidemie, in plaats van een uitdovende”, zo zegt Van Damme daarover.

Het wetenschappelijk gezondheidsinstituut Sciensano hanteert voorlopig nog een reproductiegetal dat lager ligt dan 1. Dat komt volgens Van Damme omdat Sciensano zich vooral baseert op het aantal hospitalisaties. “Als je het berekent op basis van nieuwe besmettingen, kom je boven de 1 uit. En zoiets is altijd zorgwekkend.”

Voorlopig ziet Van Damme nog niet de noodzaak tot het nemen van striktere maatregelen. “Een verstrenging is nog niet nodig, zo lang mensen zich aan de maatregelen houden. Het gros van de mensen doet dat ook.”

De komende weken zou er misschien wel nagedacht kunnen worden over het verstrengen van maatregelen op een gerichte manier. “Blind verstrengen is geen oplossing. Maar je kan wel kijken waar het probleem zich bevindt en op basis daarvan proberen begrijpen waar de nieuwe besmettingen vandaan komen”, aldus Van Damme. “Daarvoor moeten we nog meer informatie uit de contactopsporing kunnen halen.”