Twee opvallende afwezigen op ploegfoto van Club Brugge: Rezaei dicht bij transfer, ook Sagna ontbreekt

De spelers en staf van Club Brugge poseerden vandaag voor de officiële ploegfoto van het seizoen 2020-2021. Twee spelers ontbraken bij de kampioen: Kaveh Rezaei en Amadou Sagna.

24 veldspelers, 18 stafleden, 4 keepers, 3 ballen, 2 sportzakken en 1 kampioenentrofee verzamelden vandaag in het oefencentrum van Club Brugge in Westkapelle voor de traditionele ploegfoto. Club Brugge was de voorbereiding begonnen met 31 spelers, maar 3 van hen haalden het fotomoment niet. Noah Aelterman (19) keert terug naar de beloften, Kaveh Rezaei (28) past niet in de plannen van trainer Philippe Clement en Amadou Sagna (21) lag ziek in bed. De Senegalese winger werd vorig seizoen verhuurd aan KV Oostende maar traint op dit moment met de A-kern van Club Brugge.

De verwachting is dat Philippe Clement de volgende weken de kern zal afslanken tot zo’n 25 spelers, inclusief keepers. Emmanuel Dennis en Krépin Diatta staan nog op de foto, maar zouden Club kunnen verlaten met een transfer. Aangezien de transfermarkt tot in oktober open blijft (in twee perioden) riskeert een vertrek aan te slepen. Het duo doet zo goed als zeker de bekerfinale en het begin van de competitie mee.

Op wie niet meer gerekend wordt is Kaveh Rezaei. De Iraanse spits, die twee jaar geleden voor 5 miljoen euro gehaald werd bij Charleroi, zou Club binnenkort kunnen verlaten. Vorig seizoen werd hij verhuurd aan zijn club van herkomst Charleroi.

Nieuwe gezichten

De enige min of meer nieuwe gezichten op de ploegfoto zijn Youssouph Badji, een jonge spits die sinds januari bij Club Brugge is aangesloten, en Siemen Voet, een centrale verdediger die vorig seizoen werd verhuurd aan Roeselare en ook in de krant komt als meneer Nina Derwael. Ook de jongeren Thomas Van den Keybus, Maxim De Cuyper en Ignace Van der Brempt behoren tot de A-kern van Club.