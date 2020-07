Wanhopige student fietst 48 dagen lang naar huis omdat vlucht werd afgelast

Sommige mensen gaan wel heel ver om terug thuis te geraken. Een Griekse uitwisselingsstudent op kot in Schotland kon niet verkroppen dat zijn vlucht werd afgelast. Hij moest en zou in Athene geraken. Dus fietste hij 3.500 kilometer huiswaarts.

Het kostte de 20-jarige Kleon Papadimitriou 48 dagen om de 3.500 kilometer naar Athene af te leggen. Een serieuze prestatie, maar dat beseft de Giekse student eigenlijk nu pas. “Ik heb er niet veel bij stilgestaan”, zegt hij aan nieuwszender CNN. “Ik heb alleszins veel over mezelf geleerd. Mijn limieten, mijn sterktes en mijn zwaktes. Ik hoop wel dat mijn tocht iemand kan inspireren om ook eens uit zijn comfortzone te komen.”

Foto: Facebook Kleon Papadimitriou

De student, die in Aberdeen op kot zit, zag de coronacrisis snel verergeren. “Dus zocht ik in maart al een vlucht terug naar huis. Ik had drie vluchten geboekt maar alle drie werden ze afgelast. Tegen 1 april wist ik dat ik vast zat.”

Hulp vragen

Zonder veel fietservaring kwam Papadimitriou toch op het idee om naar Athene te fietsen. “Ik speelde al langer met het idee om een reis op de fiets te maken. Maar het was een droom, niet echt iets dat uitvoerbaar leek.” Toch kocht de student een fiets, een outfit, en vertelde hij het aan zijn vrienden en familie. “Zij dachten dat ik het wel zou laten varen. Enkel als ik een app zou installeren die mij de hele route zou volgen, mocht ik vertrekken.”

Papadimitriou fietste door Engeland, Nederland, Duitsland en Oostenrijk om in Italië een boot te nemen die hem naar de Griekse haven Patras zou brengen. Elke dag legde hij 60 tot 120 kilometer af. Meestal moest de student een tentje zetten in een veld, maar af en toe kon hij beroep doen op vrienden of familie die een bed of een douche ter beschikking hadden. “Wat wel een uitdaging was. Ik ben eigenlijk een vrij introvert persoon maar nu moest ik wel uit mijn comfortzone treden. Het dwong me om af en toe hulp te vragen. Het heeft me meer vertrouwen gegeven, ik denk oprecht dat ik er een beter persoon door geworden ben.”

48 dagen na vertrek werd hij door vrienden en familie in Athene opgewacht voor een emotioneel weerzien. “Mijn ouders waren avonturiers toen ze jong waren en ik denk dat ze nu wat emotioneel zijn dat ik in hun voetstappen treed. Maar ze zijn vooral blij dat ik veilig en wel thuis ben.”