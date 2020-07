Ploegmaat van Benito Raman verontschuldigt zich voor het dragen van shirt grote rivaal: “Ik ben heel triest en ontgoocheld in mezelf”

De 19-jarige Welshe winger van Schalke 04, Rabbi Matondo, heeft woensdag op Instagram zijn verontschuldigingen aangeboden aan de fans van zijn club. Dinsdag was hij op de sociale media immers te zien in het shirt van Borussia Dortmund, de grote rivaal van Schalke 04.

Matondo stelt dat het “naïef” was het shirt van zijn goede vriend Jadon Sancho te dragen voor een privéfitnesssessie in Cardiff. “Ik wil me verontschuldigen bij iedereen die beledigd werd door mijn acties”, aldus Matondo. “Ik ben heel triest en ontgoocheld in mezelf dat ik iedereen betrokken bij Schalke 04 teleurgesteld heb. (...) Het was absoluut niet de bedoeling te kwetsen.”

“Ik droeg het shirt omdat het van Jadon was, niet omdat het een Dortmund-shirt is”, vervolgt de jonge Welshman, die in januari 2019 Manchester City verliet voor Schalke 04. “Ik dacht niet na over de gevolgen en over hoe van streek ik veel mensen zou maken. Er is geen excuus voor mijn onvolwassenheid. Ik kan alleen maar beloven dat ik 100 procent toegewijd ben aan Schalke, en dat dat altijd al het geval was sinds ik bij de club terechtkwam.”

Dinsdag maakte Jochen Schneider, sportief directeur bij Schalke 04, Matondo al duidelijk dat een Dortmund-shirt dragen niet door de beugel kan. Schneider nodigde de aanvaller uit “gepast te reageren op dit wangedrag, zowel op als naast het veld”.