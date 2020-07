33-jarige miljonair in stukken gesneden: politie New York zoekt gemaskerde huurmoordenaar

In New York is een 33-jarige miljonair op gruwelijke wijze vermoord. De politie is momenteel op zoek naar een huurmoordenaar die de ondernemer in z’n appartement doodde en in stukken sneed.

Het slachtoffer is Fahim Saleh, een miljonair die z’n geld verdiende als ondernemer in allerlei apps. Onder meer een soort Uber voor motorfietsen in Nigeria leverde hem heel wat geld op. Dinsdag sloeg een zus van Saleh alarm omdat ze al een tijdje niets meer van hem gehoord had. Ze ging kijken naar zijn apartement in Lower East Side - naar verluidt een flat van zo'n 2,25 miljoen dollar - en trof er de vreselijke scène aan. Op de 7de verdieping lag de man in zijn flat, z’n lichaam in stukken gesneden. Een elektrische zaag lag naast de man, met de stekker nog in het stopcontact. Volgens politiebronnen waren de lichaamsdelen gesorteerd in verscheidene plastic zakken en was er opvallend weinig bloed aanwezig. Bronnen denken dat de dader best wat werk gehad heeft om de crime scene op te ruimen.

800 ontslagen

Op camerabeelden van het appartement is te zien hoe Saleh naast een man staat in de lift. De verdachte draagt op dat moment al een hoed en een masker, hij heeft ook een zak bij. Op de beelden zou volgens bronnen goed te zien zijn dat Saleh al heel zenuwachtig en vragend rond zich kijkt. Zodra hij uit de lift stapte, die meteen in zijn appartement uitkomt, begon de dader met zijn aanval. Het lijkt erop dat hij eerst neergeschoten of getaserd werd. Agenten onderzoeken nu nog of de aankomst van de zus van het slachtoffer ervoor gezorgd heeft dat de huurmoordenaar sneller moest vertrekken dan gepland, waardoor hij het lichaam in de zakken achterliet.

Wie achter de gruwelijke moord zit is nog onduidelijk. Zijn bedrijf, Gokada, moest onlangs fors terugschroeven toen het door de Nigeriaanse overheid gebannen werd. Daardoor vielen er ook 800 ontslagen en veranderde Saleh’s firma van een deelapp naar een delivery-app.