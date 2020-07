Hoe een microfoon tegen ‘patsers’ het verkeer veiliger gaat maken

Genk -

Gierende banden en knallende uitlaten worden binnenkort aan, eh, banden gelegd. Met een microfoon gekoppeld aan een camera met nummerplaatherkenning wil de stad Genk het “patsergedrag” van luide, driftende auto’s en motoren in het centrum aanpakken. Het gaat om een proefproject, maar de kans is groot dat we binnenkort meer microfoons in het straatbeeld gaan zien. Verkeersinstituut ziet veel potentieel in de technologie. “Want er zijn nog veel meer mogelijke toepassingen.”