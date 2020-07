Versoepeling abortuswet opnieuw uitgesteld

De versoepeling van de abortuswet zal niet voor het zomerreces worden goedgekeurd. Zoals verwacht steunden voldoende tegenstanders van de wet (N-VA, CD&V en Vlaams Belang) de vraag om een advies van de Raad van State te vragen over een amendement, zodat de verdere behandeling van de tekst is geschorst. En omdat het parlement volgende week de deuren sluit, kan het voorstel niet meer voor de zomer worden gestemd.

Het is al de vierde keer dat een advies aan de Raad van State wordt gevraagd. CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten liet evenwel verstaan dat er geen vijfde keer komt na de zomer. Voor hem moet er de komende maanden gezocht worden naar een consensus in het dossier, maar met of zonder consensus zal het debat wat hem betreft in september ten gronde gevoerd worden.

Door het uitstel kunnen de onderhandelaars voor een nieuwe regering verder proberen een coalitie op de been te brengen, zonder dat de stemming over abortus roet in het eten zou gooien. Zoals bekend proberen voorzitters Egbert lachaert (Open Vld), Georges-Louis Bouchez (MR) en Joachim Coens (CD&V) de huidige coalitie uit te breiden met N-VA, sp.a en cdH. N-VA-voorzitter Bart De Wever maakte vorig weekend evenwel duidelijk dat verdere onderhandelingen onmogelijk zouden zijn mocht de versoepeling van de abortuswet groen licht krijgen.