Reizen naar Zweden, Noorwegen en Malta weer toegelaten

Reizen naar Zweden is voortaan weer mogelijk, omdat de cijfers van coronabesmettingen er gunstig zijn geëvolueerd, blijkt woensdagnamiddag uit het aangepaste reisadvies van Buitenlandse Zaken. Ook naar Noorwegen en Malta kan weer gewoon gereisd worden, al is die versoepeling het gevolg van de beslissingen van lokale autoriteiten.

Tot gisteren/dinsdag was het niet toegelaten om naar Zweden te reizen. Het land telde meer dan honderd besmettingen per honderdduizend inwoners, meer dan tien keer zoveel als in België, waardoor kleurcode rood gold. “Voortaan geldt code oranje, omdat de cijfers in de positieve zin zijn geëvolueerd”, zegt Karl Lagatie, woordvoerder van Buitenlandse Zaken. Reizen kan dus, maar verhoogde waakzaamheid is geboden. Wie terugkeert, wordt gevraagd om een test en quarantaine.

Ook naar Noorwegen en Malta is reizen weer mogelijk, maar dat heeft niet rechtstreeks met de epidemiologische situatie te maken, wel met een beslissing van de lokale autoriteiten. Toen de grenzen binnen de EU en met enkele andere landen uit de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk op 15 juni weer opengingen, beslisten Noorwegen en Malta dat Belgen nog niet welkom waren. “Maar dat verandert dus nu”, zegt Lagatie.

Een vierde aanpassing van het reisadvies tot slot geldt voor de Italiaanse regio Trento. Voor die regio wordt niet langer gevraagd om een test en quarantaine bij terugkeer, omdat ook daar de coronacijfers positief geëvolueerd zijn.

Portugal, Spanje en Leicester

Met de jongste update blijven enkel niet-essentiële reizen naar delen van Portugal, Spanje en naar het Britse Leicester verboden. Bij terugkeer uit die regio’s is bovendien quarantaine en een test verplicht. Ook verboden zijn uiteraard niet-essentiële reizen naar landen buiten Europa, die niet opgenomen zijn in het reisadvies van Buitenlandse Zaken, dat terug te vinden is op de website.

Reizen naar Cyprus, Denemarken, Ierland, IJsland, Bulgarije, Kroatië, Luxemburg en Roemenië is dan weer maar mogelijk mits quarantaine, een test of andere voorwaarden. Voor die landen geldt code oranje. In de omgekeerde richting worden quarantaine en een test “gevraagd” aan terugkeerders uit verschillende van die regio’s, maar ook uit bijvoorbeeld delen van Oostenrijk en Zwitserland.