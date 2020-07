Gentse ex-schepen Tapmaz krijgt zes maanden cel met uitstel voor vluchtmisdrijf na ongeval met fietser

Gent - Resul Tapmaz, voormalig schepen voor sp.a in Gent, is veroordeeld tot zes maanden cel met uitstel en een rijverbod van zeven maanden voor een ongeval met vluchtmisdrijf. Dat heeft de Gentse correctionele rechtbank beslist. In eerste aanleg had de politierechtbank nog twee jaar rijverbod opgelegd.

De feiten gebeurden op vrijdag 21 december 2018 aan de Burggravenlaan in Gent. Resul Tapmaz raakte met zijn dienstwagen een fietser, die gewond raakte. Hij pleegde vluchtmisdrijf en zijn wagen werd de volgende dag aangetroffen in de parking onder de Vrijdagmarkt. Tapmaz verklaarde aan de rechter dat hij de aanrijding niet gevoeld had. Hij kreeg van de politierechter zes maanden cel met uitstel en een rijverbod van twee jaar, maar hij ging in beroep tegen de straf.

De correctionele rechtbank legde hem dezelfde celstraf met uitstel op, maar verminderde het rijverbod naar zeven maanden. Hij moet ook een boete van 4.800 euro betalen, waarvan 400 euro met uitstel, en hij moet zijn theoretisch en praktisch examen opnieuw afleggen.

Tapmaz was twaalf jaar gemeenteraadslid en negen jaar schepen in Gent, tot 2018 schepen van Welzijn, Gelijke Kansen, Gezondheid en Sport. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 werd hij herkozen als gemeenteraadslid, maar er was geen schepenambt voor hem weggelegd en hij verliet de politiek.