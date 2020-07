Keert Red Flame Tessa Wullaert dan toch terug naar Anderlecht? “De onderhandelingen zijn nog aan de gang”

Waar speelt Tessa Wullaert volgend seizoen? De Red Flame zette een punt achter haar avontuur bij Manchester City en kan op interesse rekenen van meerdere clubs. Ook van die van Anderlecht.

“De transfermarkt is nog een hele tijd open”, aldus trainer Patrick Wachel bij Sporza. “Er zou dus nog iemand kunnen bijkomen, zeker en vast. Maar over Tessa Wullaert is er nog niets beslist. De onderhandelingen zijn nog aan de gang. Maar er zullen nog ploegen geïnteresseerd zijn in haar. Ik heb met Tessa Wullaert gewerkt bij Standard. Ik ken haar kwaliteiten. Een trainer heeft altijd graag goeie speelsters. Dus ik zou zeker blij zijn met haar, maar ik ben ook al blij met de huidige kern.”

Wullaert kan ook rekenen op interesse van het Spaanse Atlético Madrid, de Spaanse nummer twee van dit seizoen en daarvoor drie keer na elkaar landskampioen. Anderlecht gaat komend seizoen voor de vierde Belgische titel op rij.

Foto: Photo News

Europese topper

De 27-jarige alleskunner verliet in 2018 Wolfsburg voor Man City en won in Engeland de Continental Cup en FA Women’s Cup tijdens haar eerste seizoen. In de competitie eindigden de Citizens tot tweemaal toe als tweede. Dit seizoen hadden ze weliswaar meer punten dan Chelsea, maar de Blues kregen de titel - toen de competitie werd gestaakt - op basis van het gemiddeld aantal punten.

“Deze periode heeft mij veel tijd gegeven om na te denken over de dingen die echt belangrijk zijn voor mij en mijn leven”, aldus Wullaert, die tien keer scoorde in 53 optredens. “Daarom heb ik beslist om mijn contract bij Man City niet te verlengen. Ik wil alle betrokkenen van de voorbije twee seizoenen bedanken. Het waren goeie seizoenen, met veel herinneringen. Maar mijn verhaal gaat verder en ik ben nog enthousiaster over wat er gaat komen”, klonk het enkele weken geleden.

“Als ik terugkeer naar België, dan zal ik financieel moeten inboeten, maar krijg ik ook weer de tijd om andere dingen te doen”, zei Wullaert in april. “Dan heb ik na vijf jaar eindelijk weer een sociaal leven. Dat mis ik wel. Maar goed, ik kan er niet veel over zeggen. En wie weet verandert alles nog of komt er iets verrassend uit de bus vallen.”