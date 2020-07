Skelet gevonden tijdens zoektocht naar vermiste persoon in Byron Bay

In Byron Bay in Australië zijn skeletresten gevonden tijdens een zoektocht naar een vrouw die sinds oktober vermist is. In datzelfde gebied verdween meer dan een jaar geleden de Belgische rugzaktoerist Théo Hayez.

De 42-jarige Thea Liddle werd op 31 oktober 2019 voor het laatst gezien in Mooball in het noorden van de staat New South Wales, maar werd door haar familie pas in januari als vermist opgegeven. Dinsdag vonden verschillende zoekacties plaats, ook in de populaire surfstad Byron Bay. Daar werden woensdag omstreeks 13.20 uur skeletresten gevonden.

In datzelfde gebied verdween ook de Belg Théo Hayez in mei vorig jaar. Of het om Theo gaat, is nog niet duidelijk omdat het volgens de politie nog te vroeg is om te zeggen of het om een vrouw of man gaat. Volgens de Australische krant 7News gelooft de politie echter niet dat het om Hayez gaat. Al werden de skeletresten op slechts 2 kilometer gevonden van de plaats waar Theo het laatst gezien werd.

LEES OOK. Een jaar spoorloos, een jaar vol vragen: alles wat we weten over de mysterieuze verdwijning van Théo Hayez (+)

Op Facebook liet de familie van Hayez weten dat de politie hen op de hoogte had gebracht van de zoektocht naar Liddle en dat beide zoekopdrachten als afzonderlijk en niet gerelateerd worden beschouwd.