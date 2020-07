Reproductiegetal boven 1, maar wat betekent dat voor de toekomst? “Je kan het niet gewoon op de jeugd afwimpelen”, zegt viroloog Van Ranst

Het aantal besmettingen per dag neemt weer toe, zodanig zelfs de dat de epidemie aan kracht wint. En dat merken we ook aan het reproductiegetal. Dat staat nu op 1,1. Virologen maken zich druk dat de bevolking het niet meer nauw neemt met de regels. Maar wat moeten we nu begrijpen over het R-getal en waarom is dat belangrijk?