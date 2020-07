Masturberende en gewelddadige winkeldief veroordeeld tot 3 jaar cel

Hasselt - De Hasseltse correctionele rechtbank heeft woensdag een 38-jarige man uit Hasselt voor diefstallen, drugshandel en openbare zedenschennis veroordeeld tot 3 jaar cel en een boete van 2.400 euro.

Op 2 juni 2020 had een vrouw hem op de openbare weg bezig gezien met zijn geslachtsdeel in de hand. Op 11 juni had hij in de Aldi in Hasselt sigaretten gestolen. In diezelfde supermarkt had hij ook een glazen deur kapot gestampt, nadat een winkelmedewerker de deur had gesloten om te voorkomen dat de man ontsnapte. Beklaagde werd boos en stampte de deur stuk om te kunnen vluchten. Er waren twee personen nodig om hem in bedwang te houden totdat de politie gearriveerd was.

In de Colruyt in Maasmechelen was de man ook al eind juli 2019 agressief tegen de winkeldetective toen hij tabak wilde stelen. Einde januari 2020 jatte hij in Hasselt in de Delhaize een blikje makreel, whisky en twee boxershorts. Hij pleegde verder drie gewone winkeldiefstallen in Maasmechelen en Hasselt. In Maasmechelen Village ontvreemde hij een paar sneakers. De rechtbank verklaarde hem tot slot schuldig aan het dealen van cannabis.