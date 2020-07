En daar is de volgende aanwinst: AA Gent vindt akkoord omtrent Duitser Niklas Dorsch

De speler zelf verblijft op dit moment nog in Griekenland op vakantie, maar dat Niklas Dorsch na zijn vrije dagen start aan een nieuw avontuur bij AA Gent is zo goed al zeker. De Buffalo’s zaten al in verregaande onderhandelingen met FC Heidenheim - de club van de 22-jarige Duitse middenvelder - en die onderhandelingen zijn nu uitgemond in een akkoord.