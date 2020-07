Licht op oranje voor voetbal met fans: Pro League heeft protocol klaar met bubbels van 15 of 50, maar beslissing is pas voor 23 juli

Voetbalfans weten nog niet of ze in augustus kans maken hun ploeg aan te moedigen. De Pro League werkte een protocol uit om supporters in bubbels van vijftien en ‘compartimenten’ van 800 in de stadions toe te laten, maar de Nationale Veiligheidsraad zet het licht voorlopig op oranje. Wij konden de belangrijkste punten van het protocol inkijken.

“Als we nu een beslissing hadden gevraagd, was het njet geworden.” Zo vatte een insider het regeringsstandpunt over voetballen met publiek samen. De Nationale Veiligheidsraad geeft zichzelf tijd tot 23 juli om te oordelen of voetbal- (en andere sport-)supporters in stadions welkom zijn. Indien het licht op groen gaat, zijn dit de krachtlijnen van het protocol van de Pro League. De bekerfinale op 1 augustus wordt sowieso zonder publiek gespeeld, de promotiefinale OHL-Beerschot zou wel (beperkt) publiek kunnen ontvangen.

Bubbels van 15 of 50, compartimenten van 800

Vanaf augustus zijn evenementen voor 800 personen toegestaan, op voorwaarde dat de sociale afstand wordt gewaarborgd. De Pro League ziet een stadion als een optelsom van ‘compartimenten’, waarbij telkens 800 personen kunnen worden ondergebracht. Een stadion met vier tribunes zou theoretisch 3.200 fans kunnen ontvangen. Voorwaarde is dat er gescheiden in- en uitgangen zijn en afzonderlijke aankomst- en vertrekmomenten worden voorzien.

Binnen een compartiment kunnen fans samenzitten in bubbels van maximaal vijftien personen. Voor kinderen jonger dan vijftien mogen bubbels van maximaal 50 personen worden gevormd. Tussen alle bubbels moet minimum anderhalve meter afstand blijven. De namenlijsten van de toeschouwers moeten worden doorgegeven, per bubbel moet iemand alle contactgegevens bijhouden.

Mondmaskers verplicht

Tickets zijn alleen te koop online en maken melding van de aankomst- en vertrektijden. Dat moet opstoppingen aan de toegangscontrole vermijden. In het stadion worden eenrichtingsstromen aangelegd, tenzij de gangen breed genoeg zijn. Fans moeten verplicht een mondmasker dragen tot ze op hun plaats zitten. Tijdens de wedstrijd moeten ze zo veel mogelijk blijven zitten.

Dranken en snacks worden aangeboden door mobiele verkopers of via een beschermd afhaalpunt. Per bubbel worden één of twee drankhalers aangesteld. Aan horecastanden en wc’s worden markeringen aangebracht om drukke rijen te vermijden.

Foto: BELGAIMAGE

Staanplaatsen zijn mogelijk

Ook op staantribunes zouden supporters welkom zijn, op voorwaarde dat er markeringen worden aangebracht en supporters op die plaats blijven staan. Clubs wordt aangeraden geen alcoholhoudende dranken te serveren op de staantribunes om de trafiek naar drankstanden en toiletten zo veel mogelijk te beperken. Supporters die zich onwel voelen, moeten dat onmiddellijk melden. In de EHBO-ruimte moet een aparte covid-zone worden voorzien voor wie ziektesymptomen vertoont. Elke club moet een hygiënecoördinator aanstellen, die er onder meer over waakt dat overal ontsmettende gel en zeep aanwezig is.

Alleen abonnees welkom

Om geen nodeloze druk te zetten op de veiligheidsdiensten zijn bezoekende fans in een eerste fase niet welkom. Voor de thuisfans wordt de voorkeur gegeven aan abonnees. Clubs belonen daarmee niet alleen hun trouwste fans, het voordeel is dat abonneehouders bekend zijn met naam en doorgaans goed vertrouwd zijn met de infrastructuur van het stadion.