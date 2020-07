Geen Kevin De Bruyne, geen probleem: oude rot David Silva krult vrije trap heerlijk binnen voor winnend Manchester City

Foto: Pool via REUTERS

Manchester City heeft woensdagavond met 2-1 gewonnen van Bournemouth. Kevin De Bruyne bleef de hele wedstrijd op de bank bij de Citizens, waar David Silva en Gabriel Jesus scoorden.

De 34-jarige Silva is aan zijn laatste wedstrijden bezig voor Manchester City. De Spanjaard kwam in 2010 over van Valencia en ontpopte zich tot een clubicoon met onder anderen vier landstitels. Eind juli loopt zijn contract af, waarna hij naar alle verwachtingen richting de MLS vertrekt.

Maar dat hij nog steeds kan ballen, dat bewees Silva met deze bloedmooie vrije trap:

Geen @DeBruyneKev? Dan neemt @21LVA de vrije trappen wel even voor z'n rekening! 👌🎯 pic.twitter.com/X8FBQZDiw3 — Play Sports (@playsports) July 15, 2020

City telt na 36 speeldagen 75 punten en is daarmee al een tijdje zeker van de tweede plaats in de Premier League, achter het ongenaakbare Liverpool.