Omstreden penalty nekt Leander Dendoncker en Wolverhampton in race om Champions League

Rode Duivel Leander Dendoncker liep woensdag een grote teleurstelling op in de race om de Champions League. Zijn ploeg Wolverhampton gaf twee punten uit handen door een omstreden penaltygoal op Burnley: 1-1. Tottenham Hotspur won met 1-3 bij Newcastle United en deed zo wel een goede zaak in de strijd om Europees voetbal.

De kampioen van Engeland is bekend, maar strijd om de resterende Champions League-plaatsen is uiterst boeiend. Doordat Manchester City van het Internationaal Sporttribunaal TAS Europa in mag, zijn er nog twee tickets te geven. Chelsea heeft als nummer drie de beste papieren, maar voor het vierde ticket zijn nog vier andere ploegen in de race: Leicester City, Manchester United, Wolverhampton en Sheffield United.

Leander Dendoncker begon woensdag op de bank. Hij zag een flauwe wedstrijd die lang 0-0 bleef. Dankzij een klassegoal van Raul Jiménez kwam Wolverhampton een kwartier voor tijd op 0-1. Maar in de slotseconden van de wedstrijd gaven de Wolves twee punten uit handen.

Eerst kopte topschutter Chris Wood voor een lege goal naast. De drie punten leken binnen op Turf Moore, maar in de slotseconden ging de bal op de stip voor handsspel van Doherty. De Wolves-verdediger leek echter weinig verkeerd te doen. Hij beschermde zijn gezicht nadat Wood de voet hoog hefte met een omhaal. Wood zelf zette de penalty om - 1-1.

Dendoncker viel in de 84ste minuut in voor doelpuntenmaker Jiménez. Door het puntenverlies liet Wolverhampton na te naderen tot op een punt van Leicester (nummer vier) en Manchester United (vijf). Beide concurrenten komen donderdag in actie.

Harry Kane helpt Tottenham aan zege tegen Newcastle

Tottenham Hotspur won met 1-3 bij Newcastle United en deed zo wel een goede zaak in de strijd om Europees voetbal.

In St James’ Park kwamen de Spurs in de 27e minuut op voorsprong via Son Heung-Min.

Een héél klein gaatje, meer heeft Heung-Min Son niet nodig! ???? pic.twitter.com/V6lflk8DU2 — Play Sports (@playsports) July 15, 2020

Matt Richie (56.) hing in de tweede helft de bordjes in evenwicht, maar niet voor lang. Vier minuten later zorgde Harry Kane (60.) voor de 1-2, zijn 200e goal in het Tottenham-shirt. In de 90e minuut lukte Kane zijn tweede doelpunt van de avond. Toby Alderweireld stond de hele match centraal in de Spurs-verdediging, Jan Vertonghen viel in voor Kane bij diens late applauswissel.

In de stand blijft Manchester City tweede met 75 punten, op 18 punten van kampioen Liverpool. The Reds spelen woensdagavond nog een uitduel tegen Arsenal. Tottenham (55 ptn) springt over Sheffield United (54 ptn) naar de zevende plaats en nadert tot op één punt van nummer zes Wolverhampton. Sheffield gaat donderdag op bezoek bij nummer vier Leicester City (59 ptn). Nummer vijf Manchester United (59 ptn) trekt dan naar Crystal Palace.