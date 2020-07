Jonge slachtoffers vlak voor koelwagendrama Essex nog gespot in Brussel: “Nederland vroeg niet in te grijpen”

Twee Vietnamese tieners die samen met 37 anderen stierven bij het drama met een koelwagen in het Britse Essex, werden vlak voor hun dood nog gespot in de Brusselse gemeente Anderlecht. Hoewel toen al vermoed kon worden dat ze in de greep waren van mensensmokkelaars, greep de Belgische Justitie niet in. “Het Nederlandse gerecht verzocht uitdrukkelijk om geen onderzoek te voeren”, zo antwoordde Justitieminister Koen Geens (CD&V) in de Kamercommissie Justitie op vragen hierover.