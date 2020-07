Courtois en Buffon reageren op oproep van Belgisch jongetje, maar ouders gaan op de rem staan: “Was al ster op school”

Nathan Ledent heeft lef. De 10-jarige doelman van Seraing (1B) daagde onlangs enkele van zijn bekende collega’s uit om een aantal van zijn oefeningen na te doen. En Ledent kreeg gehoor.

“De man die Nathans handschoenen levert, had hem enkele kleine oefeningen meegegeven om thuis te doen”, aldus papa Olivier bij RTL. “Hij deed ze en vond dat we ze naar andere doelmannen moesten doorsturen, zodat zij ze ook zouden doen. We hebben vervolgens een video op Facebook geplaatste in de hoop een antwoord te krijgen van Kevin Debaty, de doelman van RFC Liège.”

Dat antwoord kwam snel, waarna onder andere Juventus-icoon Gianluigi Buffon van zich liet horen.

“Ciao Nathan, ik ben Gigi Buffon. Bedankt dat je me uitgedaagd hebben”, aldus de 42-jarige Italiaan, die in contact kwam met het jongetje door de broer van ploegmaat Giorgio Chiellini. “Ik kon de uitdaging niet weigeren. Intussentijd wil ik je veel succes toewensen. Ik wil dat jij een geweldige keeper wordt. Vele kussen!”

Ster op school

Nathan ontving ook een video van Thibaut Courtois, waarin de Rode Duivel hem een gelukkige verjaardag wenste. Ook Standard-doelman Arnaud Bodart stuurde een video in. Maar de ouders van Nathan maakten daarna snel een einde aan de hype.

“Het was allemaal onverwacht”, aldus Olivier Ledent. “Hij was al snel de ster van zijn school, maar we wilden dat hij zijn normale leven zou oppakken.”