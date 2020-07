Bloedsporen, vernielde keuken en veel drank: butler getuigt in proces van Johnny Depp en Amber Heard

Tijdens het proces van acteur Johnny Depp (57) tegen The Sun, werd woensdag een schokkende foto getoond van de vernielde en bebloede keuken in het huis dat hij samen met zijn toenmalige vrouw Amber Heard (34) huurde in Australië. Eerder deze week werd al vermeld dat Depp een stukje van zijn vinger verloor tijdens een hevige ruzie met zijn ex-vrouw. Depp’s butler, Ben King, vertelde woensdag tegen de rechter dat hij diegene was die het vingertopje terugvond tijdens het kuisen.